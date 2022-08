Jessie Buckley a toujours voulu être artiste

J’aime les films abstraits, mais dans lesquels on peut tout de même s’identifier aux personnages. Je ne cherche pas à être aimée à l’écran. Mon but est d’avoir une expérience dans la peau d’une autre. Changer de coupe ou de couleur de cheveux m’aide à être une autre femme. Et je peux très bien tourner des scènes angoissantes durant des heures sans avoir des cauchemars dans la nuit qui suit. Je deviendrais folle si je devais vivre dans la peau d’un personnage durant des semaines. Il me suffit d’attraper ma guitare chez moi pour me changer les idées.