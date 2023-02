Hugo Tout Seul sur scène à Genève

Ne cherchez plus Hugo Tout Seul sur YouTube, réseau qui l’a fait connaître au début des années 2010. Aujourd’hui, c’est sur scène que le Français de 35 ans fait rire les gens avec son premier seul en scène. Pour savoir à quoi cela ressemble, rendez-vous au Théâtre de la Madeleine, à Genève, vendredi 10 et samedi 11 février 2023, dans le cadre du «Meilleur du Cartel de l’Humour», aux commandes duquel on retrouve Antoine Maulini.

Depuis l’été 2022, vous présentez votre one-man-show. C’est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps?

J’ai commencé le stand-up avec le Woop (ndlr: un collectif d’humoristes et de youtubeurs créé en 2014). On faisait chacun un petit passage et c’est dans ma tête depuis cette époque-là. Ça fait quelques années que je m’entraîne en comedy club dans le but de faire un spectacle.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait d’être seul sur scène?

Je ne sais pas si c’est le fait d’être seul. C’est la scène qui me plaît. J’ai commencé, même avant Internet, par le théâtre. J’ai toujours kiffé la scène et c’est un vrai plaisir d’y retourner.

Quelles sont vos inspirations?

Je parle beaucoup d’avenir proche. Le milieu de la tech et l’espace sont des choses qui m’intéressent vachement. Je ne parle pas que de ça, mais je suis assez fasciné par le possible effondrement du monde et j’essaie de voir ce qui est marrant et ridicule là-dedans.

C’est facile de faire rire avec ça?

Non, mais c’est intéressant. Le stand-up, ce n’est pas que des blagues potaches, même s’il peut y en avoir. Je pense qu’on est là aussi pour parler de ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, le marrant est dans les sujets sérieux.

YouTube, c’est terminé?

Je ne me suis jamais dit: «Maintenant j’arrête YouTube.» J’en ai fait pendant dix ans, tout seul et avec le Woop. Dix ans, c’est long. Maintenant, la scène m’intéresse un peu plus, mais je ne suis fermé à rien. J’ai un format vidéo, principalement sur Instagram, qui s’appelle Rond Carré et que j’ai fondé avec le mec qui a écrit le spectacle avec moi, Henry Fexa. Je ne suis pas fermé à la vidéo, c’est juste que ça prend énormément de temps.

Comment vous présente-t-on aujourd’hui?

Je suis un peu dans une période d’entre-deux. Plein de personnes ne savent pas encore que je fais un spectacle. C’est ma mission de cette année: faire en sorte que les gens le sachent. J’ai grandi. Quand j’ai commencé YouTube, j’avais 23 ans. J’en ai 35 aujourd’hui. Je ne suis plus la même personne et c’est cool de montrer ça aux gens.