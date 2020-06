Actualisé il y a 1h

Interview de Bruno Major

«Pour moi, le vrai génie réside dans la simplicité»

Bruno Major sort vendredi 5 juin son deuxième album composé de titres très courts. Explications.

de Fabien Eckert

L’homme se profile comme un talent majeur de la scène anglaise. Ce féru de jazz qui a fait les premières parties de Sam Smith cultive une pop intimiste mâtinée de r’n’b. Bruno Major s’est associé à Finneas, le frère de Billie Eilish qui lui a produit ses tubes, pour le single «The Most Beautiful Thing». Son album «To Let A Good Thing Die» arrive vendredi 5 juin. Entretien.

Comment est née votre collaboration avec Finneas?

Nous sommes fans l’un de l’autre, je suppose. On a fait connaissance sur internet, puis on s’est rencontrés quand j’étais à Los Angeles. On s’est super bien entendus et on a fini par écrire des chansons ensemble. C’est un compositeur génial, très intelligent et avec qui il n’est pas difficile de bosser. Ça coule de source quand on compose ensemble.

Croyez-vous les deux en l’âme sœur, le thème de votre chanson?

Je n’y crois résolument pas et je pense qu’il s’agit du message de ce titre. La plupart des gens mariés sont nés dans la même ville que leur conjoint ou ont fréquenté la même université. Et si ton âme sœur vivait à l’autre bout du monde, là où tu ne mettras jamais les pieds? Pour moi, l’amour est une question de circonstances, de compatibilité et de dur labeur.

Comment produisez-vous votre son si intimiste?

J’ai enregistré mon premier album dans ma cuisine et celui-ci à moitié dans ma cuisine et à moitié dans des studios. Le truc, c’est juste de s’assurer que la voix soit au centre de tout quand on enregistre. Elle est la clef de voûte du morceau et tout le reste doit être construit autour.

Pourquoi vos chansons ne durent-elles que 2 à 3 minutes? Visez-vous la perfection pop?

Je ne crois pas que la chanson parfaite existe. L’artiste qui m’a donné envie d’écrire des chansons est Nick Drake. Son album «Pink Moon» dure 28 minutes et la plupart des titres font moins de 3 minutes. Arriver à décrire ce que tu veux en un minimum de temps demande beaucoup d’habileté et le vrai génie réside dans la simplicité.

Que signifie pour vous le titre de l’album, «To Let A Good Thing Die», «Laisser une belle chose mourir», en français?

Même quand on se trouve dans une bonne relation et qu’on aime l’autre, la vie se met parfois en travers de ton chemin. J’aimais beaucoup et j’aime toujours une fille dont je me suis séparé. À l’époque, je sillonnais la planète en tournée et préparais mon album. Je vivais dans une ville à 5000 km de la sienne et nous ne pouvions pas être ensemble. Il était temps de laisser mourir une belle chose.

Votre frère est membre du groupe London Grammar. Aviez-vous les deux l’ambition de devenir musiciens en grandissant?