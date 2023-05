Pour Jérémy Nadeau, l'humour est une thérapie

L’humoriste français Jérémy Nadeau, 31 ans, adore aussi jouer la comédie. Guillaume Plas

S’il cartonne avec ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux depuis plus de dix ans, Jérémy Nadeau, suivi par 3,6 millions d’abonnés sur YouTube, tente à présent sa chance en tant que stand-upper. Le Français de 31 ans présentera son premier spectacle, «Beaucoup trop», au Théâtre de la Madeleine, à Genève, le 25 mai, ainsi qu’au Théâtre de Colombier, dans le canton de Neuchâtel, le 31 mai.

Vous avez une formation commerciale. Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste?

J’ai toujours été passionné par le théâtre et l’humour en général. Après avoir terminé des études commerciales, je me suis dit qu’il fallait que je change de voie parce que je ne me voyais pas du tout là-dedans. Moi, ce qui me faisait vibrer, c’était de faire des blagues, faire rire les gens, jouer la comédie. J’ai préféré trouver de l’épanouissement dans ce domaine plutôt que de travailler dans le commercial, qui m’aurait juste permis d’avoir une stabilité financière.

Avez-vous été encouragé par votre famille dans ce choix de carrière?

Oui, j’ai toujours eu un soutien assez fort de mes proches. J’avais juste promis à ma mère d’obtenir un diplôme pour que je puisse travailler au cas où ma carrière artistique ne marcherait pas.

On vous a connu sur le web, avec vos sketchs sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui ont cartonné. Pourquoi un one man show aujourd’hui?

Avant d’être youtubeur, j’ai fait du théâtre. Au bout de dix ans sur YouTube, ça commençait à me manquer et je me suis dit que j’allais me recentrer sur la scène. J’avais envie de retrouver le contact avec le public que je n’avais pas sur les réseaux sociaux.

De quoi parle votre spectacle, «Beaucoup trop»?

C’est mon premier spectacle. Donc, je me présente, je parle beaucoup de moi, de ce que je vis et de comment je vois la vie. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est très, très drôle! La plupart des choses que je raconte sont autobiographiques.

Que représente l’humour pour vous?

Une thérapie. Autant pour le public que pour moi. Ça me fait du bien de faire marrer les gens. Et je le dis justement dans un sketch de mon spectacle. Je pense que ça soulage de parler de certaines choses devant des inconnus.

Maintenant que vous êtes sur scène, avez-vous toujours envie de faire des vidéos sur le Net?

Là, ma priorité, c’est le spectacle. Je pense que je posterai des vidéos que si j’ai de très bonnes idées. J’ai aussi d’autres projets à côté, qui me font vraiment vibrer, comme des tournages…

Vous jouez justement dans la minisérie «Cœurs noirs», sur Prime Video. Souhaitez-vous aussi avoir une carrière d’acteur?