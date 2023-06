Pour Luna Skye, son ex, Paga, est atteint de bipolarité

Quand elle a participé à l’émission des «Marseillais», Luna s’imaginait bien qu’elle vivrait des moments compliqués. «Je savais que c’était les dramas. C’est très dur, car c’est souvent des histoires de tromperies. Mais Paga m’avait promis qu’il ne me ferait pas de mal. Pourtant, il m’a trompée pour faire du buzz! Quand les caméras étaient coupées, il me disait: «Luna, tu fermes ta bouche! Grâce à moi, tu vas être connue! De quoi tu te plains?» Greg, Julien Tanti et toutes les personnes sur le tournage m’ont dit la même chose.» Et Luna de détailler le comportement calculateur du Marseillais. «Pour moi, c’était ça avec Paga: on va afficher notre relation et on va se tromper. Dans «Le Cross», on devait se fiancer. Et dans «Les Marseillais au Mexique», on devait annoncer que j’étais enceinte. Il avait tout prévu! Il voulait que je sois enceinte en septembre. On a couché ensemble sans protection. Au moment où j'ai repris l’avion pour aller à Los Angeles, j’ai eu très peur!»