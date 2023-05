Grand Conseil vaudois: Pour moins de bruit et plus d’emplois à l’aérodrome de Payerne

«L’aéroport de Sion est désormais dévolu au trafic civil, tout comme celui de Dübendorf, qui devrait par ailleurs se muer en une importante zone économique et industrielle. L’aéroport de Payerne est progressivement devenu le plus important des forces aériennes suisses, loin devant Meiringen (BE) et Emmen (LU)», a d’emblée soutenu Philippe Miauton (PLR). «Il y a une symétrie entre l’augmentation des vols, partant des nuisances, et l’augmentation des places de travail découlant de l’activité militaire en général, aéronautique en particulier», a poursuivi celui qui est également directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie.