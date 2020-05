Actualisé il y a 12min

KEY LARGO

Pour moins de huit millions, le parc aquatique est à vous

Phare, toboggan, cascade: en Floride, une propriété – parc aquatique compris – cherche un nouveau propriétaire. L’intégralité du mobilier, ainsi que deux bateaux sont également compris dans le prix.

de Meret Steiger

1 / 11 Cette propriété avec phare, résidence et huttes tiki se trouve à Key Largo, en Floride. Elle pourrait être à vous pour la modique somme de 7,67 millions de francs. sothebysrealty.com Le terrain rappelle plutôt à un complexe touristique. En plus des huttes tiki, on y trouve a également un court de tennis et un terrain de volleyball. sothebysrealty.com La propriété dispose de six chambres, cinq salles de bain et deux toilettes supplémentaires. sothebysrealty.com

À Key Largo en Floride, légèrement au sud du parc d’État de John Pennekamp Coral Reef, se trouve une résidence hors du commun. Elle possède six chambres à coucher, sept salles de bain et un parc aquatique de 6500 m², avec un phare. On vous l’accorde: il faut un certain temps pour s’habituer au style ranch de la maison, mais pour être honnête, le plus grand argument de vente de cette propriété est son parc aquatique.

Toboggan et court de tennis

La maison et en particulier l’immense terrain qui l’entoure rappelle un complexe touristique. Un pont suspendu mène au phare bleu et blanc de la maison en passant par la piscine. Il y a des cascades, des murs de pierre et même un toboggan, lui aussi accessible par le pont suspendu.

En plus de cela, il y a des huttes tiki, qui protègent du soleil ardent, diverses cuisines extérieures (dont l’une est équipée d’un four à pizza!) et un système d’enceintes extérieures, ainsi que plusieurs téléviseurs. Mais ce n’est pas tout, car sur le terrain se trouvent également un terrain de volleyball et un court de tennis.

Un bateau et un lève-bateaux compris dans le prix