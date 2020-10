Jura«Pour mon employeur, je suis une vieille chaussette»

Julie* a subi une intervention chirurgicale en février à cause d’un kyste ovarien. La trentenaire, active dans la pub, n’est pas allée au bout de ses trois semaines d’arrêt maladie. «Malgré quatre incisions dans le ventre, j’ai repris le travail plus tôt que prévu, au bout de deux semaines. Mais, à mon retour, je ne pouvais plus me connecter au système: mes accès avaient été désactivés. Mon supérieur est venu me voir pour me notifier mon licenciement avec effet immédiat. Il m’a dit: ton absence nous as mis dans la m… Prends tes affaires et pars.»