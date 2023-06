Pour Moscou, l’avenir de Wagner en Afrique dépendra des pays

L’avenir de Wagner, qui combattait en Ukraine et dont la présence a été attestée dans plusieurs pays d’Afrique, mais aussi en Syrie, est en question après la rébellion de 24 heures conduite en Russie.

L’avenir de la présence en Afrique du groupe paramilitaire Wagner, à l’origine d’une rébellion avortée en Russie, dépendra des «pays concernés», a affirmé, vendredi, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, au moment où les pressions occidentales se multiplient. «Le sort de ces arrangements entre les pays africains et le groupe Wagner relève avant tout de la décision de ces gouvernements de poursuivre ou non cette forme de coopération», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

L’avenir de Wagner, qui combattait en Ukraine, et dont la présence a été attestée dans plusieurs pays d’Afrique, mais aussi en Syrie, est en question après la rébellion de 24 heures conduite en Russie par son patron, Evgueni Prigojine. Si ce dernier a rapidement abandonné sa mutinerie et s’est exilé en Biélorussie, ses hommes doivent désormais choisir de le suivre, s’engager dans l’armée russe régulière ou retourner à la vie civile. Le groupe doit aussi rendre ses équipements et armes lourdes.