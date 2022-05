Tennis : Pour Nadal, l’exclusion des joueurs russes de Wimbledon est injuste

Dimanche, lors de la conférence de presse du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a déclaré que l’exclusion des joueurs russes du tournoi de Wimbledon était injuste.

Rafael Nadal a estimé que l’exclusion du tournoi de Wimbledon des joueurs et joueuses russes et biélorusses en réaction à l’invasion de l’Ukraine était une décision «très injuste», dimanche avant le tournoi de Madrid.

Wimbledon a annoncé il y a une dizaine de jours sa décision d’exclure Russes et Biélorusses de son édition 2022 (27 juin-10 juillet) en raison de l’invasion de l’Ukraine. Parmi les joueurs et joueuses concernés figurent notamment le N.2 mondial Daniil Medvedev, Andrey Rublev (N.8) – qui l’a qualifiée de «totalement discriminatoire» -, Aryna Sabalenka (N.4) ou encore Victoria Azarenka (ex-N.1 aujourd’hui 17e).

Cette décision est une première dans le tennis mondial et a immédiatement été vivement critiquée par l’ATP et la WTA. Sur les deux circuits professionnels, Russes et Biélorusses sont autorisés à jouer sous bannière neutre. Leurs équipes nationales ont en revanche été exclues de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup.