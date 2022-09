France: les prix de l'énergie obligent des piscines à fermer

France : Pour ne pas finir à sec, des piscines publiques ferment leurs portes

Une trentaine de piscines publiques, à Limoges, Granville (Manche) ou Versailles notamment, ont fermé leurs portes lundi car la société exploitante ne peut plus faire face à la hausse des prix de l’énergie, a indiqué la société dans un communiqué. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la flambée des prix.

D’autres piscines pourraient fermer l’hiver prochain

Vert Marine en appelle «aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l’énergie et permettre d’assumer les obligations de service public, et en premier lieu l’apprentissage de la natation notamment en milieu scolaire», explique cette société qui compte 2000 salariés.

Au menu du gouvernement

Cette question des piscines et des patinoires est au menu du groupe de travail gouvernemental sport sur la sobriété énergétique. «S’agissant des piscines et des patinoires, un travail est notamment mené avec les représentants de ces acteurs et les collectivités pour trouver des solutions afin de réduire la consommation tout en préservant l’activité sportive et économique», avaient précisé, de concert, les ministres des Sports et de la Transition énergétique, la semaine dernière. «Des mesures complémentaires seront étudiées en cas de fortes tensions sur les réseaux», avaient-elles ajouté.