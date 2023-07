Tennis: Pour Nick Kyrgios et sa copine, les tournois en Arabie saoudite sont validés

Du football et peut-être bientôt du tennis… L’Arabie saoudite diversifie ses activités et ses publics. Des discussions sont en cours entre les instances du sport et de potentiels investisseurs saoudiens. Au point que les rumeurs parviennent aux oreilles des joueuses et des joueurs. «Je n’ai pas de doutes sur le fait que j’y jouerai dans le futur», a affirmé l’Espagnol Carlos Alcaraz, questionné après son triomphe au Queen’s Club fin juin.