Vous ne rêvez pas, ce sont bien des chalets faits à partir de saucisson, de viande séchée, de lard, de fromage et de biscuits apéritif. Sur Instagram, cette idée un peu loufoque a trouvé son public. Cette tendance food et festive prend de l’ampleur cette année, même si les premiers chalets en charcuterie font leur apparition en 2016, comme le relève le site «The Pioneer Woman».