Méditerranée

«Pour nos familles, pour l'instant, on est toujours morts»

A bord du navire humanitaire l'Ocean Viking, la tension est palpable parmi la centaine de migrants secourus en mer, faute de port pour accoster.

Le jeune Soudanais enlève son T-shirt et lance: «Je te jure, je vais sauter. Je ne sais pas nager, mais je ne peux plus rester ici!». A bord de l'Ocean Viking, au large des rivages de l'Europe méridionale, la tension monte parmi les migrants secourus en mer.

Cela fait cinq jours, mardi, que 118 migrants fuyant la Libye ont été recueillis à bord du navire humanitaire de SOS Méditerranée. Et pour certains, entassés à bord d'une embarcation en bois, le périple avait commencé 48 heures plus tôt. Depuis, ils errent souvent pieds nus sur le pont de ce bateau de 69 mètres, quand ils ne se serrent pas dans le conteneur blanc où ils dorment à même le sol.

Ce lundi matin, le soleil cognait déjà fort en Méditerranée, entre la Sicile et Malte, où l'Ocean Viking tourne en rond en attendant qu'on lui attribue un port de débarquement. Et un groupe de Marocains, d'Egyptiens et un Soudanais ont sonné une révolte qui sommeillait depuis la veille, déjà.