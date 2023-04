Basketball: Pour Nyon, Genève et Boncourt, tout s’est joué en fin de match

Pas voix au chapitre pour Neuchâtel

Plus de peur que de mal pour le BBC Nyon

L’action se situait davantage dans les autres salles du pays, et en particulier dans les salles romandes. Au Rocher, le BBC Nyon a pris le meilleur sur Lugano, malgré une fin de match ayant donné des sueurs froides à Stefan Ivanovic (86-83). Les Nyonnais menaient de plus de 15 points peu après le début du dernier tiers, mais leur avance a fondu inlassablement à mesure que la sirène finale s’approchait. Et ce, malgré une fâcheuse proportion des visiteurs à arroser de loin en fin de match, conscients qu’il fallait avancer de trois en trois.