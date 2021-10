Demande d’extradition : Pour obtenir Assange, les Etats-Unis contestent les risques de suicide

À Londres, Washington a assuré que le fondateur de Wikileaks n’était que «modérément déprimé», et qu’il ne serait pas détenu à «l’Alcatraz des Rocheuses» en cas d’extradition.

Devant la justice britannique qui examine leur demande d’extradition de Julian Assange, les États-Unis ont contesté mercredi les risques de suicide et cherché à rassurer sur le traitement qui serait réservé au fondateur de Wikileaks s’il leur était remis.

«Aucun antécédent»

Au premier jour des débats, l’avocat représentant le gouvernement américain, James Lewis, a assuré que Julian Assange ne présentait «aucun antécédent de maladie mentale grave et durable», affirmant que même les experts mandatés par sa défense ne le trouvaient que «modérément déprimé».

Il a affirmé que l’Australien avait «toutes les raisons d’exagérer ses symptômes» et mis en garde contre une décision reposant sur des prédictions faites dans une «boule de cristal» concernant son sort en cas d’extradition.

La défense de Julian Assange a répliqué que ces assurances n’empêchaient pas qu’il soit incarcéré dans un établissement similaire et répété que les États-Unis ne disposaient d’aucune «base fiable» pour revenir sur le refus d’extradition.

Détenu depuis deux ans et demi à la prison de haute sécurité de Belmarsh, à l’est de la capitale britannique, après sa longue réclusion volontaire à l’ambassade d’Equateur, Julian Assange a participé à l’audience à distance, par visioconférence.

«Très maigre»

Celui-ci est poursuivi pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.