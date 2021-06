Nicaragua : Ortega accuse les opposants arrêtés de vouloir le renverser avec Washington

«Nous ne jugeons pas des précandidats, mais des criminels qui ont attenté contre le pays» a déclaré le président nicaraguayen qui a fait arrêter 19 opposants à cinq mois des élections.

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a estimé mercredi que les 19 opposants arrêtés à cinq mois des élections étaient «des criminels» et des «agents» des États-Unis qui veulent «renverser le gouvernement».

À la date de mercredi, 19 opposants étaient sous les verrous ou en résidence surveillée pour «incitation à l’ingérence étrangère» et «soutien aux sanctions» contre le gouvernement sandiniste, parmi lesquels cinq candidats à la présidentielle de novembre, des politiques, un banquier et d’anciens camarades d’armes de Daniel Ortega, 75 ans.

Parmi ces opposants se trouvent la journaliste Cristiana Chamorro, fille de l’ex-présidente Violeta Chamorro (1990-1996) et considérée comme sa plus sérieuse adversaire, ainsi que l’ancien diplomate Arturo Cruz, le politologue Félix Maradiaga et l’économiste Juan Sebastian Chamorro, cousin de Cristiana.