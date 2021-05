États-Unis : Pour Pamela, la série sur elle est une «contrefaçon»

La star d’«Alerte à Malibu» n’a aucune intention de regarder la production d’Hulu qui racontera sa relation avec Tommy Lee.

«Pamela n’a jamais entendu parler des acteurs qui joueront son rôle et celui de Tommy Lee (ndlr: Lily James et Sebastian Stan) et elle n’a pas envie de savoir qui c’est. Tout ça est une blague pour elle et pour sa famille», a livré le pote de l’actrice de 53 ans. Cependant, la star américano-canadienne trouve plutôt amusant que Lily James reçoive autant d’attention juste parce qu’elle l’incarne.