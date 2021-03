Mais ce qui nous intéresse, ici, c’est surtout ce gâteau. Pourquoi? Parce que ce cousin éloigné – et sensiblement plus élégant – du quatre-quart, apprêté dans un moule de forme ronde, est des plus moelleux. L’huile d’olive lui apporte un joli parfum, qui s’accorde à merveille avec les agrumes qu’il contient.

On élaborera ce fameux dessert avec une huile d’olive de qualité, si possible. Son caractère ressortira nettement à la dégustation, donc à vous de voir si vous souhaitez employer une huile plutôt corsée ou non. Certaines recettes comptent un peu de yogourt à la grecque, tandis que d’autres misent sur d’autres accords de parfums, comme l’amande ou les noix. C’est pas mal non plus!