Suisse romande: Pour parer au deal, une association prône la régulation du crack 

Le préau de l'école des Pâquis, à Genève, sera clôturé à cause du deal et des déprédations.

Le crack préoccupe autorités et associations, particulièrement depuis les scènes de deal dans les écoles genevoises . Ce dérivé de la cocaïne séduit car moins cher. Pourtant, selon Camille Robert, co-secrétaire du GREA, il n’y a pas lieu de parler d’augmentation du nombre de consommateurs. Elle affirme qu’aucun indicateur ne prouve cette hypothèse. Elle en émet une autre: les usagers du crack seraient les mêmes que pour la cocaïne «pure». Des personnes en situation de précarité qui peinent à se sortir de leurs addictions.

Réguler comme solution

Pour Camille Robert, la solution réside dans la régulation de la cocaïne et par extension, du crack. «Lever la stigmatisation permettrait d’inciter les consommateurs à demander de l’aide et à terme, sortir de la précarité. La situation actuelle ne fonctionne pas, puisque l’interdiction n’empêche pas le trafic. Le crime organisé ne se préoccupe pas de la santé de sa clientèle.» Pour le moment, la stratégie fédérale en la matière s’articule autour de quatre piliers: prévention, thérapie, réduction des risques et répression.