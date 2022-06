Vaud : Piscine chauffée sans gaz ni mazout: Vevey a trouvé la parade

La Ville a trouvé une solution temporaire pour économiser sur le prix de l’énergie sans prétériter le conforts des baigneurs.

Au début du mois de mai, l’Association des piscines couvertes et de plein air (VHF) envisageait de ne plus (ou en tout cas moins) chauffer les bassins extérieurs. Le but: réduire la consommation de gaz et de mazout à l'heure où les prix de l'énergie s'envolent sur fond de guerre ukrainienne.