Pandémies : Pour Parmelin, l’OMC a un rôle «central»

Le conseiller fédéral Guy Parmelin estime que l’OMC doit œuvrer pour préparer les prochaines pandémies. Un rôle important qui devra rapprocher l’économie et la santé.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin estime l’OMC «centrale» pour rapprocher commerce et santé face aux prochaines pandémies. Alors que cette institution fête ses 25 ans, MSF appelle elle la Suisse à ne pas s’opposer à des exceptions de brevets sur les produits Covid.

Dans un discours pour l’anniversaire de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, officiellement en janvier dernier mais qui a été célébré jeudi, M. Parmelin a appelé les Etats membres à valoriser celle-ci dans le contexte actuel. Il faut que «nous soyons mieux préparés à faire face à de futures crises sanitaires», a estimé le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Or, l’OMC a un «rôle central» pour renforcer la collaboration sur la santé. Malgré la réduction de la «confiance» dans la globalisation ces dernières années, le conseiller fédéral a répété que le commerce mondial contribuerait à sortir de la crise économique actuelle. «Aucun pays n’est en mesure de produire seul» les composantes pour affronter une telle pandémie, a-t-il aussi ajouté.

Discussion avec des membres

La Suisse répète qu’elle souhaite que le vaccin et les médicaments contre le Covid soient accessibles à tous. Et elle a entamé avec d’autres Etats membres une réflexion pour établir comment l’OMC «pourrait mieux nous aider à faire face à la prochaine pandémie».

Mais elle a été ciblée jeudi par Médecins Sans Frontières (MSF). L’ONG lui reproche, ainsi qu’à des pays comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, de s’opposer à des exceptions aux règles de l’OMC sur la propriété intellectuelle pour faciliter le commerce des technologies contre le Covid. Celles-ci, proposées par plusieurs pays en développement, sont soutenues par une centaine des 164 membres et les discussions doivent se poursuivre.

Plus largement, M. Parmelin a rappelé l’attachement de la Suisse à l’OMC dont l’importance est cruciale pour le fonctionnement de l’économie du pays. Les règles de l’organisation, attaquée régulièrement par le président américain Donald Trump, «sont la meilleure défense contre le protectionnisme». D’autant plus face aux incertitudes actuelles sur la scène internationale, selon lui.

«Bien commun global»

La communauté internationale doit continuer à œuvrer à la réduction de la pauvreté et la reprise devra être durable, selon le chef du DEFR. Et de souhaiter des discussions à l’OMC sur le commerce et l’environnement, alors que la Suisse a lancé cette semaine avec d’autres acteurs une plateforme sur cette question. M. Parmelin a aussi abordé l’importance d’avancer sur le commerce électronique ou vers un accord sur les subventions à la pêche. «L’OMC est un bien commun global», a-t-il encore affirmé.