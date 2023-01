Pour payer le chauffage, les Offices de Florence augmentent leurs tarifs

Florence (I) : Pour payer le chauffage, les Offices augmentent leurs tarifs

Le célèbre musée florentin a annoncé mardi relever le prix du billet d’entrée pour amortir le renchérissement de ses factures de chauffage et d’électricité.

Il faudra payer plus cher pour voir «La Naissance de Vénus», célèbre œuvre du peintre de la Renaissance italienne, Sandro Botticelli.

Du 1er mars au 30 novembre, pendant la haute saison, le prix du billet individuel pour visiter la Galerie des statues et des peintures au musée des Offices de Florence sera porté de 20 à 25 euros (de 20 à 25 francs environ). Cette mesure, supportée «principalement par les touristes étrangers», permettra «de faire face à l’augmentation des coûts dans le secteur de l’énergie et du bâtiment», justifient mardi les Offices, dans un communiqué, en annonçant une hausse du billet d’entrée pour amortir le renchérissement de ses factures de chauffage et d’électricité.