Espace : Pour Pékin, le bout de fusée qui va s’écraser sur la Lune n’est pas chinois

Un débris de fusée est censé s’écraser sur la Lune le 4 mars. Un expert a prétendu qu’il appartenait à SpaceX, puis à la Chine. Pékin dément, affirmant que «son» morceau avait entièrement brûlé.

Fin janvier, l’astronome Bill Gray, créateur d’un logiciel permettant de calculer les trajectoires d’astéroïdes et d’autres objets, avait annoncé que le débris spatial devant s’écraser le 4 mars sur la Lune était le second étage d’une fusée de l’entreprise américaine SpaceX. Il est revenu sur cette annonce la semaine dernière, reconnaissant une erreur, et en affirmant désormais qu’il s’agit d’un élément d’une fusée chinoise lancée en 2014.