Transports publics : Pour permettre la gratuité, une élue veut adapter la Constitution

Un débat politico-juridique sème la confusion en Suisse quant à la possibilité de rendre les transports publics gratuits, même au niveau cantonal ou communal. Les Chambres fédérales devront trancher.

Depuis une vingtaine d’années, l’idée de rendre les transports publics gratuits dans certaines villes, voire certains cantons, revient régulièrement sur le devant de la scène. En 2008 à Genève, les citoyens avaient dit non lors d’une votation. Dans d’autres villes et cantons, les autorités ont invalidé de telles initiatives, car jugées non conformes à la Constitution fédérale. Le dernier exemple en date est celui de Berne, où le Conseil municipal a invalidé en janvier dernier un texte qui avait pourtant récolté le nombre de signatures nécessaires, soit plus de 5500.