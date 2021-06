Arabie saoudite : Pour polir son image, le royaume veut mettre les mosquées en sourdine

L’Arabie saoudite baisse le volume de l’appel à la prière dans les mosquées du pays, qui en compte des dizaines de milliers, dont celles de La Mecque et Médine.

Baisser le volume de l’appel à la prière dans les mosquées du pays phare de l’islam? Le sujet ultrasensible secoue l’Arabie saoudite, lancée ces dernières années dans des réformes tous azimuts pour polir son image de pays austère et extrémiste. Le royaume, qui abrite les sites musulmans les plus sacrés de La Mecque et Médine, a longtemps été associé au wahhabisme, version rigoriste de l’islam accusée d’avoir inspiré des générations d’extrémistes dans le pays et à travers le monde entier.