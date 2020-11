En septembre 2019, la police était avisée que des gens brandissaient des armes à feu à Fribourg. En arrivant sur place, elle a découvert un groupe d’une vingtaine de jeunes. Deux d’entre eux, après avoir nié, ont reconnu qu’ils étaient bien en possession d’armes. Et, pour leur défense, ils ont expliqué ne les avoir sorties que pour tourner un clip de rap. Ils ont alors extrait d’un coffre de voiture un fusil d’assaut M4, une carabine de chasse et un pistolet de calibre 9. Pour les deux premiers, il s’agissait de répliques soft air, et le dernier est une arme d’alarme. Autrement dit, ces armes à feu étaient factices.

Qu’elles soient dangereuses ou non, cela ne fait aucune différence aux yeux de la loi. Du moment qu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes, elles sont considérées comme telles et un permis de port d’arme est exigé pour les sortir dans la rue. Ainsi, les deux jeunes sont coupables de délit à la loi fédérale sur les armes. Le propriétaire des deux répliques soft air a été condamné à 120 jours-amende à 110 francs le jour, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 2500 francs. Si le montant est élevé, c’est qu’il a bien aggravé son cas en commettant diverses infractions les mois suivants, en particulier avec sa voiture (lire encadré). Quant au propriétaire de l’arme d’alarme, il avait déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour des rixes. Le procureur ne lui a donc pas accordé de sursis et l’a condamné à une peine de 15 jours-amende, à 30 francs le jour.