Genève: Pour prévenir les dérapages en foyer, l’Etat veut engager

Pour parer à l’urgence, l’État veut débloquer un peu plus de 55 postes. Il a fait une demande en ce sens à la Commission des finances. Celle-ci doit se prononcer cette semaine. «La première phase consiste à stabiliser la situation en engageant du personnel fixe là où il y a actuellement des remplaçants. Ensuite viendra la création de nouvelles fonctions», détaille Prunella Carrard, codirectrice ad interim depuis décembre. Un renforcement de l’encadrement et de la formation des nouveaux collaborateurs est aussi annoncé. «Pour cela, il nous faut des seniors», poursuit la responsable, qui assure que ce type de profil existe. Une amélioration du management de proximité via des doyens est également en discussion.