Environnement : Pour protéger le climat, on récolte les promesses

La campagne «MyPromise» permet à tout un chacun de faire une promesse en faveur de la protection du climat, en Suisse.

L’action «MyPromise» est lancée par l’AEE Suisse, l’organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans le cadre de sa Mission Zéro. D’ici au 27 mai 2021, date de la première Journée nationale du climat, «un maximum de promesses doivent être recueillies», a écrit l’AEE Suisse dans un communiqué jeudi. L’organisation attend non seulement des promesses personnelles de la part de la population mais aussi celles d’entreprises et d’organisations.