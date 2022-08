«Parents taxi» : Pour protéger leur enfant, ils mettent ceux des autres en danger

On ne voudrait quand même pas que Mia ou Mathys, à pied, se fassent renverser par une voiture sur le chemin de l’école. Alors amenons-les en voiture! Telle est la tendance observée avec un brin d’inquiétude par le TCS et d’autres organisations. Car le phénomène des «parents taxi» prend de l’ampleur. «Poussés par la peur que leur enfant soit victime d’un accident, de nombreux parents décident de les accompagner, même quand le site scolaire est à proximité», note le TCS.

Or selon les statistiques, en 2021, «environ deux accidents par jour ouvrable surviennent sur le chemin de l’école». Les Romands seraient d’ailleurs plus enclins à motoriser leur progéniture que les Alémaniques, puisque 30% le font régulièrement contre 7% des Suisses allemands.

Développer leur autonomie

«Il est démontré que plus l’enfant appréhende la circulation jeune, plus il sera habile dans cet environnement, ce qui l’aidera par la suite à circuler à vélo en sécurité. Ensuite, un enfant qui s’y rend à pied se concentre plus facilement lorsqu’il est à l’école. De plus, le chemin de l’école est un vrai moment d’autonomie, parfois le seul de la journée. Enfin, l’enfant va développer ses liens sociaux car il va pouvoir partager cette expérience avec d’autres enfants», liste le TCS.