Astronomie : Pour protéger l’humanité, la Nasa va dévier un astéroïde

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Nasa va détourner de sa trajectoire un astéroïde, histoire de se préparer pour des interventions futures.

C’est un scénario digne d’Hollywood et pourtant réel. La Nasa s’apprête à faire décoller dans la nuit de mardi à mercredi une mission inédite : en projetant un vaisseau à 24’000 km/h contre un astéroïde, elle espère en modifier sa trajectoire et ainsi aider l’humanité à se protéger d’une potentielle collision à l’avenir.

Répétition générale

Elle répertorie actuellement un peu plus de 27’500 astéroïdes de toutes tailles proches de la Terre et «aucun d’entre eux ne représente une menace dans la centaine d’années à venir», a rassuré Thomas Zurbuchen, directeur pour les missions scientifiques à la Nasa.

Se protéger d’une menace future

Mais les experts estiment qu’ils n’ont connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus, la majorité restant encore à découvrir. L’idée est donc de développer une technique pour s’en protéger en cas de menace future.

Le vaisseau est plus petit qu’une voiture, flanqué de deux longs panneaux solaires. Il doit frapper à l’automne prochain, dans environ dix mois, un astéroïde de la taille d’un terrain de football (environ 160 mètres de diamètre), qui sera alors situé à onze millions de kilomètres de la Terre.

L’astéroïde s’appelle Dimorphos et est en fait une lune, en orbite autour d’un astéroïde plus grand.

Une lune autour d’un astéroïde

L’astéroïde s’appelle Dimorphos et est en fait une lune, en orbite autour d’un astéroïde plus grand, nommé lui Didymos (780 mètres de diamètre). Pour faire le tour du gros astéroïde, Dimorphos met actuellement 11 heures et 55 minutes. Les scientifiques s’attendent à réduire son orbite, d’environ 10 minutes.