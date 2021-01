Suisse alémanique : Pour protester, des restaurateurs ont ouvert leurs portes

Quelques établissements ont annoncé vouloir servir des clients ce lundi. En Suisse romande, le mouvement a été moins suivi.

Du côté des autorités cantonales, on joue l’apaisement. La police bernoise, par exemple, n’a pas prévu de dispositif de contrôle spécial. Elle explique que les contrôles de routines se poursuivent et que, en cas de constatation d’une infraction, elle ordonne aux propriétaires de fermer, sous peine de possibles amendes ou dénonciations.

En Suisse romande, l’action a eu de la peine à décoller. Le site web des organisateurs annonce toutefois quelques établissements participants, notamment à Fribourg. «Ca ne prend pas, confirme Antoine Piguet, restaurateur lausannois. Du côté de #quivapayerladition, le mouvement de soutien à la branche. On est même totalement contre. Se mettre en marge de la légalité pour une réouverture est un très mauvais signal. On peut paraître résigné et faible, mais on a encore confiance en nos institutions, même si elle sont pingres et maladroites. On arrivera à nos fins, par la pression!»