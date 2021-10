Vaud : Pour que le CHUV reste hospitalier: les médecins seront en formation hôtelière

Dans le cadre d’un projet pilote, l’Ecole hôtelière de Lausanne enseignera ses compétences aux collaborateurs du CHUV, pour améliorer la qualité de l’accueil est primordiale. L’ASI estime toutefois que la priorité est ailleurs.

Getty Images

«La médecine peut s’inspirer de l’hôtellerie de haut de gamme pour personnaliser au mieux son accueil. Car ce dernier est le premier reflet de notre respect envers le patient», note mercredi le Dr Khalil Zaman, responsable de la consultation spécialisée de sénologie du CHUV, dans un communiqué. Dès vendredi, quelque 15 collaborateurs de son service – Centre du sein – vont participer, sur une base volontaire, au projet pilote mené en partenariat avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Cette dernière va en effet enseigner ses compétences aux médecins, soignants et personnel de l’administration du Centre hospitalier universitaire vaudois.

«À l’instar des clients d’un hôtel, les patients ont aujourd’hui des attentes plus élevées en matière de qualité de service dans les hôpitaux et c’est dans ce sens que nous apportons notre expertise au domaine de la santé», explique, à son tour, le professeur Michel Rochat, directeur général du Groupe EHL. Car pour son homologue du CHUV, Philippe Eckert, «l’accueil d’un patient fait partie intégrante des soins» et «il n’y a pas de prise en charge de qualité sans un accueil personnalisé».

Médecine toujours plus complexe

Mais aujourd’hui, différents facteurs peuvent mettre à mal la qualité de l’accueil. La médecine devient plus technique, et par conséquent, plus complexe. Lors d’une prise en charge standard, entre 40 et 70 professionnels de la santé se relaient autour d’un même patient. La fragmentation des soins et la pression économique compliquent la possibilité d’offrir un accompagnement tel que celui qui était proposé il y a 20 ans, souligne le communiqué.

En période de pandémie, est-ce le bon timing pour délivrer ces cours interprofessionnels? «On ne serait pas allés proposer cela maintenant aux soins intensifs», répond la Dre Béatrice Schaad, à l’origine du projet. Cette professeure en charge des relations entre patients et professionnels à l’hôpital à l’UNIL, rappelle que les 5 jours de l’enseignement seront répartis sur plusieurs mois. «On veille à ce celui-ci soit compatible avec l’activité des participants et de l’hôpital tout entier», poursuit-elle. D’autant que le but n’est pas de rendre ce cours obligatoire.

Un manque de ressources

Si toute formation supplémentaire est «bonne à prendre», l’Association Suisse des infirmières et infirmiers (ASI) considère que «la priorité devrait être mise sur le renforcement des effectifs et la qualité de vie des soignants. Car si la qualité de l’accueil est remise en cause dans le milieu hospitalier, c’est notamment dû à un manque de ressources.»