Conseil national: Pour que le martyr des sorcières soit reconnu en Suisse

Entre les XVe et le XVIIe siècle, quelque 3000 personnes, pour l’essentiel des femmes, ont été exécutées pour sorcellerie en Suisse.

«Entre 1430 et 1660, 3000 personnes ont été inculpées pour sorcellerie en Suisse. La Suisse romande est la région d’Europe où étaient proportionnellement exécutées le plus de personnes pour sorcellerie». Dans un postulat déposé récemment l’élue vaudoise Léonore Porchet (V/VD) propose que la Suisse fasse – à l’exemple de l’Écosse ou de la Catalogne - un retour sur ces atrocités commises et réhabilite les victimes, en très grande majorité des femmes.