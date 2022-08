Sondage : Pour quel parti politique allez-vous voter en 2023?

Le souverain renouvellera le Parlement fin octobre 2023. La vague verte va-t-elle se poursuivre ou la pandémie a-t-elle fondamentalement modifié les intentions de vote? Dans un peu plus d’un an, on y verra plus clair. Dites-nous déjà ce qui figurerait sur votre bulletin de vote si l’on votait aujourd’hui en participant à notre sondage.