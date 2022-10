Crise économique : Pour redresser ses comptes, Electrolux va biffer jusqu’à 4000 postes

Plombé par son départ de Russie, une demande en berne et des problèmes d’approvisionnement, le groupe suédois d’électroménager Electrolux qui a subi des pertes très importantes au troisième trimestre, prévoit jusqu’à 4000 licenciements, principalement en Amérique du Nord, selon son rapport financier publié vendredi. On ignore quelles autres régions seront touchées par cette restructuration.

8% des effectifs supprimés

Les analystes s’attendaient à de meilleurs résultats

Les résultats présentés sont plus mauvais qu’escomptés par les analystes. Pour la période juin-septembre, ils tablaient sur des pertes situées entre 14 et 30,5 millions de couronnes et un chiffre d’affaires oscillant entre 32,52 et 32,71 milliards. À la Bourse de Stockholm, le titre prenait 1,98% dans un marché en légère baisse (-1,03%) peu après 10 h (heure suisse).