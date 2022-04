Pour réduire ses déchets, Nyon lance un espace de troc

La Ville de Nyon, attachée à réduire et valoriser ses déchets, inaugurera le 15 mai une «ressourcerie». L’espace, installé au sein même de la déchetterie de la localité, sera dédié à l’échange d’objets de seconde main. Les habitants pourront ainsi y déposer et y récupérer de la poterie, des tapis, des vélos, des meubles ou encore des poussettes. En revanche, le lieu n’acceptera pas, pour l’instant, les appareils électriques et électroniques.