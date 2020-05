Cuisine

Pour rendre tes visio-apéros encore meilleures

Voici le mets qu'il te faut pour l'apéro, et bien plus encore: la focaccia!

La focaccia, c'est la générosité. C'est un pain riche, mais aérien, à la fois moelleux et croustillant. Bref, c'est la base parfaite pour un apéritif! Et bien plus encore.

La recette de la pâte à focaccia est on ne peut plus simple. Il n'y a même pas besoin de vraiment travailler la pâte car, contrairement à celle d'un pain, la masse est passablement mouillée. Ça peut même paraître étrange la première fois qu'on s'y attelle. Mais non, pas d'inquiétude, c'est normal.

la pâte. Longtemps. Douze heures environ. Ainsi, la levure se nourrit largement du miel et la pâte sera pleine de bulles! Restera alors à ne pas casser tout ce travail de pousse en transvasant la pâte dans la plaque de cuisson. On prendra donc quelques précautions pour que le tout reste aérien. Juste avant de cuire, on plantera nos doigts graissés dans la pâte, comme si on y jouait du piano agressivement, avant de la lustrer encore d'huile d'olive et d'y ajouter quelques grains de sel ou une petite solution saline, afin de lui donner ce petit côté assoiffant qui lui va si bien. Ce sera aussi l'heure d'y ajouter les garnitures, si on a décidé d'en mettre à la cuisson. Des tomates séchées, quelques feuilles de romarin ou encore des olives, par exemple. Ou simplement des tranches de tomate et de la mozzarella, afin d'avoir une garniture un peu plus «pizza».