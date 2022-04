Etats-Unis: Pour «réparer» son passé esclavagiste, Harvard créé un fonds monétaire

États-Unis : Pour «réparer» son passé esclavagiste, Harvard créé un fonds monétaire

La prestigieuse université américaine va consacrer 100 millions de dollars à un fonds qui doit financer des travaux sur le racisme et l’esclavage du XVII e au XIXe siècle aux États-Unis.

Le campus de Harvard, dans le Massachusetts. Getty Images via AFP

Avec l’ambition de «réparer» son passé esclavagiste aux XVIIe e et XVIIIe siècles, l’université américaine Harvard, l’une des plus prestigieuses de la planète, a annoncé mardi la création d’un fonds de 100 millions de dollars.

L’annonce, faite par une lettre du président de l’université Lawrence Bacow aux étudiants, professeurs et employés de l’institution fondée en 1636 à Cambridge (Massachusetts, nord-est), s’inscrit dans un vaste mouvement universitaire ces dernières années de reconnaissance et de réparation de l’esclavage aux États-Unis, aboli officiellement par le 13e amendement de la Constitution en décembre 1865.

Mais, reconnaît Lawrence Bacow, «l’esclavage et son héritage font partie de l’histoire américaine depuis plus de 400 ans. Le travail de réparation de ses effets persistants va nécessiter nos efforts soutenus et ambitieux pour les prochaines années».

Recommandations

Harvard va donc consacrer 100 millions de dollars à un fonds qui doit financer des travaux de recherche, d’éducation et de mémoire sur le racisme et l’esclavage du XVIIe au XIXe siècle aux États-Unis.

Cette décision fait suite à un rapport d’un comité de l’université qui émet des recommandations quant à la manière de «réparer» financièrement l’exploitation sur des dizaines de générations de millions de personnes déportées de force de l’Afrique et de l’Europe vers l’Amérique.

À Harvard en particulier, aux XVIIe e et XVIIIe siècles, plusieurs membres et présidents ont directement réduit en esclavage plus de 70 personnes – afro-américaines et amérindiennes – jusqu’à ce que cela soit déclaré illégal dans le Massachusetts en 1783.

«Harvard a profité et a d’une certaine manière perpétué des pratiques qui étaient profondément immorales», admet le président de l’institution. Il reconnaît que son université «porte une responsabilité morale de pouvoir régler les effets corrosifs qui persistent de ces pratiques historiques sur les individus, sur Harvard et sur la société» américaine.

Amende honorable

Dans un pays toujours meurtri par le racisme et secoué par des mouvements comme Black Lives Matter, le rapport de Harvard souligne que jusqu’au XXe siècle, des présidents et professeurs de l’université enseignaient et promouvaient des théories raciales telles que l’eugénisme.

Harvard n’est pas la première institution à faire amende honorable sur l’esclavage. En 2021, la conférence des prêtres jésuites américains avait également promis de lever 100 millions de dollars de dédommagements à des descendants d’esclaves qu’elle avait exploités.

En 2016, l’université jésuite de Georgetown, fondée à Washington en 1789, avait présenté ses excuses pour la vente de 272 esclaves en 1838, proposant en compensation de faciliter l’admission de leurs descendants. Un fonds de réparation avait été approuvé en 2019 par les étudiants. Les universités Brown et Columbia ont aussi reconnu avoir participé au commerce d’esclaves.