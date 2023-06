Pour répondre aux médias, la COP28 consulte un géant du pétrole

Les Émirats arabes unis ont choisi Sultan al-Jaber, patron du géant pétrolier émirati Adnoc, pour présider la grande conférence de l’ONU sur le climat. Ce choix a notamment été critiqué par des ONG et des parlementaires européens et américains, mais le dirigeant a conservé sa double occupation.

Serveurs impliqués

Mais selon des experts consultés par le journal, cela est allé beaucoup plus loin et «les serveurs d’Adnoc ont été impliqués à la fois dans l’envoi et la réception de courriels du bureau de la COP28». L’entourage de Sultan al-Jaber et la convention-cadre des Nations unies, sur les changements climatiques, n’ont pas répondu dans l’immédiat.