Démocratie : Pour restreindre les libertés, le Covid a bon dos

Plus de la moitié des pays du monde ont adopté des mesures de lutte anti-coronavirus inquiétantes du point de vue de la démocratie et des droits humains, selon l’ONG International Idea. Tour d’horizon.

Pouvoirs supplémentaires

L’ONG américaine Freedom House estime pour sa part que «les conditions démocratiques et les droits humains se sont détériorés dans 80 pays». Elle dénonce les gouvernements qui en ont profité pour faire taire les critiques et démanteler les contre-pouvoirs, comme le Sri-Lanka, «illustration de la tendance générale», selon l’organisation. «Au cours des derniers mois, le président Gotabaya Rajapaksa a consolidé son pouvoir. Profitant des mesures de riposte à la pandémie, mais aussi d’une modification constitutionnelle», a expliqué à l’AFP Bhavani Fonseka, avocat spécialisé dans les droits humains.

Consolider des pratiques établies

En Egypte, pays «bien connu pour ses pratiques autoritaires et le verrouillage de l’espace politique et civique, la pandémie a simplement offert au président Sissi une opportunité pour promulguer et appliquer des normes répressives qui consolident des pratiques déjà établies», dénonce la chercheuse Hafsa Halawa dans un rapport des think tanks américain Atlantic Council et italien Ispi.