Valais - Trois jours pour vaincre la peur du vide en montagne

«Désormais, j’arrive à gérer mon vertige et emprunter des passerelles n’est plus insurmontable»: à l’instar de Séverine, une habitante de Montana, ils sont une cinquantaine depuis 2019 à avoir participé à l’atelier pratique mis sur pied par Stéphane Genet (accompagnateur en montagne) et Aude Charles (psychologue) pour vaincre certains de leurs blocages.