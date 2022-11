Diplomatie : Pour Rishi Sunak, «l’âge d’or» avec la Chine est terminé

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a estimé lundi soir que «l’âge d’or» entre le Royaume-Uni et la Chine était terminé, prônant une approche plus pragmatique face au «défi systémique» posé par Pékin après l’arrestation à Shanghai d’un journaliste de la BBC.

Pour son premier grand discours de politique étrangère prononcé à Guildhall, le palais de la City de Londres, le premier ministre a estimé que la Chine représentait désormais «un défi systémique pour nos valeurs et nos intérêts, un défi de plus en plus criant tandis que le pays évolue vers un autoritarisme encore plus grand».