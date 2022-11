Royaume-Uni : Pour rouler dans tout Londres, les véhicules polluants devront payer

Londres a annoncé vendredi étendre à partir de l’été prochain à toute la capitale britannique sa taxe de circulation pour les véhicules les plus polluants et compte en parallèle encourager l’utilisation des voitures électriques. Restreinte au centre de Londres à son introduction en 2019, la zone ULEZ (ultra-low émission zone) avait déjà été considérablement élargie en 2021. Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé vendredi l’étendre à partir du 29 août 2023 à tout le Grand Londres, où vivent neuf millions de personnes.

«La santé publique compte plus que l’opportunisme politique»

En pleine crise du coût de la vie, introduire une nouvelle taxe a été «une des décisions les plus difficiles que j’ai eues à prendre», a-t-il commenté, mais la pollution de l’air rend les Londoniens malades «du berceau à la tombe». «À la fin, la santé publique compte plus que l’opportunisme politique», a ajouté le maire travailliste. «Cinq millions de personnes supplémentaires vont pouvoir respirer un air plus pur.»

Selon un rapport de 2019, la pollution de l’air a été à l’origine de 1000 hospitalisations par an à Londres entre 2014 et 2016. Cette extension est une «bonne nouvelle pour la santé de tous les Londoniens. La pollution de l’air affecte les enfants avant même leur naissance et leur cause des problèmes de santé tout au long de leur vie», a réagi sur Twitter l’association «Mums for Lungs» («Des mamans pour les poumons»).