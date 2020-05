Football canadien

Pour s'entraîner, il tire un 4X4 et un camion

Le joueur de football canadien Lucky Whitehead est en forme, au cas où la saison de CFL est amenée à reprendre.

Il s'appelle Lucky Whitehead et joue aux Blue Bombers de Winnipeg, champion de la Canadian Football League en 2019, après être notamment passé par les Dallas Cowboys et les New York Jets en NFL. Alors que les entraînements n'ont pas repris outre-Atlantique, il montre qu'il est prêt à déplacer des montagnes dès le retour sur les terrains. Des montagnes, des camions ou des SUV d'ailleurs, comme on dit là-bas.