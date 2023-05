Pour sa mère, Dylan Thiry se déconnecte des réseaux sociaux

Dylan a d’abord posté un montage vidéo le montrant avec sa maman et écrit: «Comme vous l’avez compris, il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci à tous d’avoir été là durant toutes ces années. Je reviendrai encore plus fort que jamais.» Il s’est ensuite exprimé plus longuement en story sur ce qui l’avait poussé à faire ce choix.