Football : Pour sa première CAN, la Gambie accède aux quarts de finale

Lundi, les Gambiens ont remporté leur match des huitièmes de finale en battant la Guinée sur le score de 1-0 grâce à Musa Barrow.

Une fois de plus, la magie gambienne a opéré: les «Scorpions» ont poursuivi leur parcours surprenant en éliminant lundi la Guinée (1-0) à Bafoussam et accèdent aux quarts de finale de la CAN pour leur première participation.

Un but de Musa Barrow, le joueur le plus en vue de la rencontre, a suffi au bonheur des hommes de Tom Saintfiet, qui affronteront en quarts le vainqueur du match entre le Cameroun, pays-hôte de la compétition, et les Comores, autre équipe surprise, qui s’affrontent plus tard dans la soirée (20h00).