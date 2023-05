Un veuf est prêt à déposer une nouvelle plainte contre la Suisse

En octobre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait condamné la Suisse pour discrimination envers les veufs . Elle donnait ainsi raison à Max Beeler, un septuagénaire qui s’est battu pendant dix ans pour le versement de sa rente de veuf (voir encadré). Et si la décision de la CEDH obligeait la Suisse à adapter sa loi et à indemniser Max Beeler, le « Tages-Anzeiger » révèle dans son édition du jour (article en allemand) que les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre.

En plus du paiement rétroactif des rentes, le veuf demandait des prestations complémentaires – notamment celles qui l’auraient exonéré des redevances radio et TV. Mais l’Office fédéral de la justice (OFJ) ne souhaite payer que les rentes et 5% d’intérêts moratoires – soit 93’460 francs, détaille le journal alémanique.