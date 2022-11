Finances : Pour sabrer dans les dépenses, des élus choisissent le climat

Inversion des rôles: alors que le ministre des Finances, Ueli Maurer, répète et répète que le Parlement vote des hausses de dépenses toujours plus (et trop) nombreuses, ce vendredi, c’est l’inverse qui s’est produit. La commission de l’environnement des États veut, dans un cas précis, tirer à la baisse une dépense que le Conseil fédéral voulait au contraire augmenter.