Athlétisme - Pour Salomé Lang, plus c’est haut, plus c’est beau

Plus c’est haut, plus c’est beau pour Salomé Lang qui n’a pas fini de s’envoler. Une semaine après avoir effacé une semaine plus tôt des tabelles le vieux record suisse de la hauteur de Sieglinde Cadush qui datait de 1995, la Bâloise de 23 ans a franchi une barre de 197 cm ce dimanche à Langenthal, soit un centimètre de mieux que lors des championnats d’Europe par équipes. Après avoir eu besoin de trois tentatives pour passer 194 cm, elle a fini par trouver la bonne impulsion pour réaliser ce qui est la 5e performance mondiale de l’année.